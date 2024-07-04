100 طباخ فى بوليفيا يشاركون فى إعداد أكبر شطيرة بالعالم.. فيديو

فاطمة شوقى

قام 100 طباخ بإعداد شطيرة لمدة يومين، وذلك فى بوليفيا، وهى تعتبر الأكبر فى العالم، حيث يبلغ قطرها أكثر من مترين، حسبما قالت وكالة إيفى الإسبانية.

وتم نشر تسجيل فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى ، يظهر كيفية عمل أكبر شطيرة في العالم والتي كانت في بوليفيا، وظهر عدد كبير من الطهاه الذين قاموا بإعدادها فى وقت قياسى، وهو يومين.



وكانت المكسيك هي التي سجلت أطول فطيرة تورتا محشوة باللحوم، العام الماضى، وأيضا عمل بها حوالى 100 طباخ أيضا، وكان يبلغ طولها حوالى 75 مترا.



أكبر شطيرة فى العالم فى بوليفيا



أكبر شطيرة فى العالم



كما أنه فى العالم الماضى 2023، أزيح الستار عن أكبر الشطائر فى العالم، وهو ساندوتش ضخم محشو بلحم "بولونيا" فى مدينة لبنان بولاية بنسلفانيا الأمريكية، ويبلغ طول الشطيرة 45.7 متر، وأعدها طاقم كبير من المتطوعين يعرف باسم "أمن بولونيا" في معرض بمدينة لبنان الشهيرة بتقديم هذه الشطيرة.