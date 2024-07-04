اليوم السابع
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الخميس، 04 يوليو 2024 06:09 م
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‫هانى سويلم يستقبل وزيرى الرى السابقين لتهنئته بتجديد الثقة فيه

الخميس، 04 يوليو 2024 04:44 م
‫هانى سويلم يستقبل وزيرى الرى السابقين لتهنئته بتجديد الثقة فيه وزراء الرى السابقين والحالى
كتبت أسماء نصار

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استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى كل من الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والرى الأسبق و رئيس المجلس العربي للمياه ، و الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى الأسبق و أمين عام المجلس العربي للمياه ، والدكتور خالد أبو زيد المدير الإقليمى لبرنامج الموارد المائية بمركز البيئة والتنمية للاقليم العربى واوروبا " سيدارى" لتهنئة الوزير على تجديد ثقة القيادة السياسية فيه.

أعرب سويلم على خالص شكره للجميع على ما أبدوه من تقدير كبير له ، مشيراً إلى أن تجديد ثقة القيادة السياسية  في شخص الوزير هو تجديد للثقة في فريق عمل الوزارة بالكامل ، وتأكيد على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في منظومة العمل بوزارة الموارد المائية والرى والتي حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية على الصعيدين الداخلى والخارجى ، وأن تجديد الثقة هو تكليف من الرئيس بمواصلة العمل الجاد وإستمرار مسيرة الإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين .

أضاف سويلم أن الوزارة دوماً ومنذ نشأتها كانت نموذجاً للعمل الجاد وتعاقب أجيال من الخبرات المتميزة التي خدمت الوزارة بكل تفانى وإخلاص .
 







وزير الرى

هانى سويلم

حسين العطفى

محمود أبوزيد



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