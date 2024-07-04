‫هانى سويلم يستقبل وزيرى الرى السابقين لتهنئته بتجديد الثقة فيه

كتبت أسماء نصار

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى كل من الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والرى الأسبق و رئيس المجلس العربي للمياه ، و الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى الأسبق و أمين عام المجلس العربي للمياه ، والدكتور خالد أبو زيد المدير الإقليمى لبرنامج الموارد المائية بمركز البيئة والتنمية للاقليم العربى واوروبا " سيدارى" لتهنئة الوزير على تجديد ثقة القيادة السياسية فيه.

أعرب سويلم على خالص شكره للجميع على ما أبدوه من تقدير كبير له ، مشيراً إلى أن تجديد ثقة القيادة السياسية في شخص الوزير هو تجديد للثقة في فريق عمل الوزارة بالكامل ، وتأكيد على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في منظومة العمل بوزارة الموارد المائية والرى والتي حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية على الصعيدين الداخلى والخارجى ، وأن تجديد الثقة هو تكليف من الرئيس بمواصلة العمل الجاد وإستمرار مسيرة الإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين .

أضاف سويلم أن الوزارة دوماً ومنذ نشأتها كانت نموذجاً للعمل الجاد وتعاقب أجيال من الخبرات المتميزة التي خدمت الوزارة بكل تفانى وإخلاص .

