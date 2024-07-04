وزير داخلية النمسا: بلادنا تحتل المرتبة الثالثة بمؤشر السلام العالمى

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أكد وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، أن بلاده واحدة من أكثر الدول أمانًا في العالم وتحتل المرتبة الثالثة في مؤشر السلام العالمى الحالي.



وقال كارنر إن الشرطة النمساوية تأتي على رأس مؤشر الثقة الذي يتم قياسه بشكل مستقل وتتمتع بأعلى سمعة بين السكان، مشيرا إلى اعتماد وزارة الداخلية على هذه النجاحات من أجل الاستمرار في ضمان بلد آمن ومزدهر في المستقبل.



وأشار كارنر إلى مواصلة تطوير الشرطة النمساوية؛ من خلال التركيز على ثلاثة مجالات رئيسية؛ وهي: الأفراد والمعدات والهيكل التنظيمي.



ولفت كارنر إلى أن الميزانيات الأمنية المتنامية أدت إلى تحسينات عديدة في المعدات والمرافق للموظفين منذ عام 2005، موضحا أن الشرطة النمساوية تتسم بالثبات وعدم المساومة في إنجاز مهامها بشكل احترافي وفقًا للدستور الاتحادي.



وذكر الوزير أن التطوير والتحديث والاحتراف المستمر للشرطة الاتحادية وموظفيها سيستمر في المستقبل وينصب على موضوعات الرقمنة والجرائم الإلكترونية مع كافة المهام المرتبطة بها من حيث المشتريات والتدريب والمتطلبات الهيكلية.



يذكر أن مؤشر السلام العالمي هو تقرير يصدر سنويا عن معهد الاقتصاد والسلام في أستراليا، لقياس وضع المسالمة النسبي للدول والمناطق وتأثيرها الاقتصادي، بالتشاور مع فريق دولي من الخبراء والمعاهد ومراكز البحوث عالميا