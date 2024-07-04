وزير خارجية السعودية لـ"عبد العاطى": نتطلع لاستمرار التعاون بما يخدم مصالح البلدين

إيمان حنا

هنأ الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودى نظيره الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، خلال اتصال هاتفي، بتوليه مهام منصبه الجديد. وفق بيان صادر عن الخارجية السعودية.

وأعرب وزير الخارجية السعودى ، خلال الاتصال، عن التطلع والحرص على العمل معاً للبناء على العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، واستمرار التعاون والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وكان السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، قد صرح بأن بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة تلقى اتصالات هاتفية من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس وزراء فلسطين محمد مصطفى، ووزراء خارجية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وسلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، وتونس نبيل عمار، لتهنئته بمناسبة توليه منصبه الجديد.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس وزراء فلسطين والوزراء العرب أكدوا خلال إتصالاتهم على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الدول العربية، وتطلعهم للعمل المشترك مع الوزير عبد العاطي من أجل استمرار تطوير تلك العلاقات المتميزة، فضلاً عن تأكيدهم الحرص على التنسيق الوثيق مع سيادته لدعم القضايا العربية والتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، متمنيين لسيادته التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه الجديد.