وزير العدل الكويتى: حريصون على الارتقاء بتصنيف ملف منع الاتجار بالأشخاص

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أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي الدكتور محمد الوسمى، الحرص على الارتقاء بتصنيف دولة الكويت في ملف منع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، داعيًا إلى تضافر الجهود الوطنية في هذا الصدد.

وشدد الوسمي - في تصريح، الأربعاء، عقب الاجتماع الـ12 للجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين - على ضرورة تكاتف الجهود الوطنية في هذا المجال الإنساني وتوحيدها لاسيما تجاه مراجعة التشريعات الوطنية النافذة وتقديم المقترحات نحو إدراج التعديلات اللازمة عليها والرد على الاستبيانات الدولية وضرورة التطبيق الفعلي لنظام الإحالة الوطنية لمنع الإتجار بالأشخاص وتكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية لأصحاب العمل تجاه حقوق العمالة.

وذكر الوزير الوسمي أن (اللجنة الوطنية الكويتية) تتابع الحملات التي تجريها وزارة الداخلية لضبط مخالفي قانون الإقامة في الكويت عقب انتهاء المهلة التي أطلقتها في شهر مارس الماضي وانتهت في 30 يونيو واستهدفت تعديل أوضاعهم أو مغادرتهم البلاد.

وأفاد بأن الاجتماع المشار إليه آنفا جاء استكمالا لجهود دولة الكويت الحثيثة في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين مطالبا كافة ممثلي الجهات المنضمة لعضوية اللجنة بضرورة استكمال المشروع الهادف إلى تطوير آليات الإبلاغ عن جرائم الإتجار بالأشخاص بما يكفل التأكد من جديتها والحفاظ على سرية بيانات المبلغين على نحو يتسق مع المعايير الدولية في حماية ورعاية الضحايا ويتيح لجهات إنفاذ القانون التعامل معها بكل جدية.

يذكر أن اللجنة تم إنشاؤها بقرار من مجلس الوزراء الكويتي في الخامس من فبراير 2018 ويترأسها وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وتتلخص رؤية اللجنة في خلو الكويت من الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وخلق وعي مجتمع بمخاطره.