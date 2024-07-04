نقابة المهندسين تعقد ندوة بعنوان «تعزيز مفهوم أمن الطاقة»

كتب أحمد أبو حجر



تعقد نقابة مهندسي القاهرة ولجنة الطاقة ندوة هامة تحت عنوان «تعزيز مفهوم أمن الطاقة في ظل التغيرات الراهنة» تحت رعاية حسام الدين عفيفي رئيس نقابة مهندسي القاهرة، والدكتور مهندس أحمد سلطان رئيس لجنة الطاقة بالنقابة.

وتُعقد الندوة في نادي المهندسين بأبوا الفدا يوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2024 في تمام الساعة الخامسة مساءً، لمناقشة العديد من الأمور الهامة والتطرق إلى مختلف المجالات.

ويتم مناقشة بعض مشروعات التخرج لطلبة كليات الهندسة في مجالات الطاقة، بجانب إطلاق برنامج تدريبي لطلبة كليات هندسة البترول والطاقة.



ويحضر الندوة عدد كبير من الشخصيات العامة، ويأتي على رأسهم المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، والمهندس شريف هدارة وزير البترول الأسبق، والدكتور حسين العطفي الموارد المائية الأسبق وأمين عام المجلس العربي للمياه، والنائبة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية مجلس الشيوخ.

ويتواجد أيضًا الدكتور ماجد عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد، ورأفت محمود مدير إدارة القضايا الأفريقية مجلس الوزراء، الدكتور عطية عطية عميد كلية هندسة الطاقة الجامعة البريطانية، إضافة إلى سمير القراعيش نائب رئيس شركة إيجاس الأسبق للهيدروجين الأخضر وممثل مصر الأسبق في أوبك.