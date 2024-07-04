ملفات مهمة تنتظر المستشار عدنان الفنجرى وزير العدل الجديد.. فيديو

تولى المستشار عدنان الفنجرى مهام وزارة العدل فى التشكيل الوزارى الجديد، وتقع الآن العديد من الملفات المهمة التى تحقق الكثير من آمال وطموح الشعب المصرى على عاتق الوزير الجديد.

من أبرز تلك الملفات: القوانين والتشريعات الخاصة بحياة المواطنين والمتمثلة فى ثلاثة قوانين مهمة هى قانون الأحوال الشخصية وقانون الإيجارات القديم وقانون المحليات والإجراءات الجنائية، بجانب استكمال أعمال التطوير التقنى والتكنولوجى بمنظومة العدالة فى مصر، وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور ومنها الشهر العقارى والتوثيق ومكاتب خبراء وزارة العدل، وإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ينتظر المصريون من وزير العدل الجديد الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية الذى يمثل مجموعة الإجراءات المنظمة للعلاقات الأسرية، والإجراءات المعمول بها فى المحاكم، وذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسى.

وتنتظر النخب السياسية تحديد مصير الإشراف القضائى على الانتخابات، والاستحقاقات الدستورية المختلفة بعد انتهاء المدة فى 17 يناير الماضى.