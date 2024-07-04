اليوم السابع
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الخميس، 04 يوليو 2024 04:36 م
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مصر للطيران تسير غداً الجمعة 6 رحلات جوية من الأراضى المقدسة

الخميس، 04 يوليو 2024 04:13 م
مصر للطيران تسير غداً الجمعة 6 رحلات جوية من الأراضى المقدسة طائرة مصر للطيران
كتب أحمد مصطفى

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تسير مصر للطيران غداً الجمعة الموافق 5 يوليو،  6 رحلات جوية من المدينة إلى القاهرة وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة وقرعة الغربية وبعثة مصر للطيران وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

كما تسيير مصر للطيران اليوم عدد 17 رحلة جوية من الأراضى المقدسة بواقع
6 رحلات بخط سير المدينة - القاهرة  
3 رحلات بخط سير جدة - كوناكرى
2 رحلة بخط سير جدة - باماكو
6 رحلات بخط سير جدة - القاهرة
لنقل حجاج الترانزيت وباماكو وكوناكرى وبعثة مصر للطيران

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات لتيسير حركة الركاب بعد زيادة حركة الطيران بالمطار لضمان راحة وسلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.







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