مسؤول إسرائيلي: المقترح الذي قدمته حماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار يحرز تقدما كبيراً

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي، قال إن المقترح الذي قدمته حماس يحرز تقدما كبيرا للغاية، وأمامنا فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

كما أفادت القناة بأن وكالة رويترز نقلا عن مسؤول إسرائيلي قال إننا يمكننا المضي قدما في صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين والأمر يعتمد على موافقة نتنياهو.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

