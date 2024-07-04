متظاهرون يعتلون البرلمان الاسترالى احتجاجا على سياسات كانبيرا حول غزة.. فيديو

وكالات الأنباء

اعتلى متظاهرون مؤيدون لفلسطين سطح البرلمان الأسترالى فى العاصمة كانبيرا وعلقوا لافتات عليها عبارات يجرى ترديدها فى احتجاجات دعم فلسطين حول العالم منذ بداية حرب غزة.

وذكرت قناة "سكاى نيوز أستراليا" أن 4 متظاهرين على الأقل تسلقوا إلى قمة مبنى البرلمان في كانبيرا لرفع لافتات مؤيدة لفلسطين، وسمعت هتافاتهم في الأرجاء.

وتضمنت اللافتات التي أسدلها المتظاهرون على واجهة مبنى البرلمان عبارات مؤيدة لتحرير فلسطين وإلقاء اللوم على الحكومة الأسترالية جراء موقفها من الحرب على قطاع غزة.

وشوهدت لافتة كتب عليها: "من النهر إلى البحر فلسطين ستكون حرة".