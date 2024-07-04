كوريا الجنوبية وفيتنام تستضيفان منتدى الأعمال لتعزيز العلاقات الاقتصادية

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قالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية إنها استضافت منتدى للأعمال مع فيتنام؛ للبحث عن فرص جديدة للشراكة في مجالات الرقائق والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات.



ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن الوزارة أن نحو 500 من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من كلا البلدين حضروا هذا الحدث، الذي يتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الفيتنامي "فام مينه تشينه" إلى سول.



وكان رئيس الوزراء الفيتنامي قد بدأ زيارته أمس، وتستمر لمدة أربعة أيام.



وقال رئيس وزراء فيتنام: "من بين 146 دولة مستثمرة في فيتنام، تحتل كوريا الجنوبية المرتبة الأولى باستثمارات تتجاوز 87 مليار دولار في حوالي عشرة آلاف مشروع ونقدر كثيرا مساهمات الشركات الكورية الجنوبية في الاقتصاد والمجتمع في فيتنام".



وخلال هذا الحدث، أعرب وزير الصناعة الكوري الجنوبي آن دوك-جيون عن أمله في توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية مع فيتنام والتعاون في مجالات اقتصادية أخرى، بما في ذلك سلاسل التوريد.



وأضاف الوزير "تخطط الحكومتان لبذل جهود استباقية للتعاون في توسيع التجارة والاستثمار، والحفاظ على استقرار سلاسل التوريد ومعالجة قطاعات الطاقة، بما في ذلك تغير المناخ والمفاعلات النووية".



وذكرت الوزارة أن البلدين وقعا أيضا خلال المنتدى 23 مذكرة تفاهم في مجالات التكنولوجيا الحيوية وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والتعليم والرعاية الصحية وغير ذلك من المجالات.



وقالت الوزارة في بيانها إن المنتدى مهد أسسا جديدة لتنويع ورفع مستوى التعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية وفيتنام، مضيفة أنها ستواصل دعم الشركات لمساعدتها في الحفاظ على استقرار أعمالها التجارية في فيتنام.