كشف غموض اختفاء فتاة بكرداسة.. والدتها وشقيقها وراء قتلها

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، غموض اختفاء فتاة في كرداسة، حيث تبين أن شقيقها ووالدتها وشخص آخر وراء قتلها، والتخلص من جثتها بدفنها في محافظة بني سويف، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من ربة منزل يفيد اختفاء ابنتها في ظروف غامضة بكرداسة، ولم تتهم أي شخص بالتسبب في اختفاءها.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث وجود شبهة جنائية وراء اختفاء الفتاة، وأن شقيقها ووالدتها وشخص آخر أنهوا حياتها، ودفنوا جثتها في محافظة بني سويف، بسبب خلافات أسرية.

بضبط المتهمين اعترفوا بارتكاب الجريمة، وأرشدوا عن مكان دفن الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.