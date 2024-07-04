غرق طفلين شقيقين فى مزرعة سمكية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت قرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، غرق صغيرين داخل إحدى المزارع السمكية خلال اللعب في المزرعة، وذلك بعدما انزلقت أقدامهم.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بوصول إشارة من نقطة شرطة مستشفى سيدي سالم المركزي، بوصول جثتي طفلين شقيقين، نتيجة الغرق في إحدى المزارع السمكية، بقرية دمرو التابعة لدائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط المركز إلى المستشفى وبسؤال والدهما، قرر أنه أثناء لعب ملك هشام سلامة بدار، وشقيقها سلامة، بجوار إحدى المزارع السمكية انزلقت أقدامهم داخل المزرعة السمكية، وبعدها تمكن الأهلي من انتشال الطفلين جثتين هامدتين، ولا يشتبه في وجود شبهة جنائية حول الوفاة ولم يتهم أي أحد، ليتحرر بذلك محضر إداري بمركز شرطة سيدي سالم، وجرى إيداع الجثتين تحت تصرف جهات التحقيق.