طقس السعودية هذا الصيف: ارتفاع 80 % فى درجات الحرارة و70 % زيادة بكميات الأمطار

إيمان حنا

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، تقريرًا عن توقعات حالة المناخ فى المملكة خلال فصل الصيف، وذكر التقرير أن التوقعات تشير إلى حدوث ارتفاع في معدل درجات الحرارة بنسبة تصل إلى 80% على أغلب المناطق بزيادة تصل إلى درجتين عن المعدل الطبيعي.

وأشارت التوقعات، إلى حدوث ارتفاع في معدل سقوط الأمطار على معظم مناطق المملكة، خصوصاً في يوليو وأغسطس، وبفرصة حدوث تصل إلى 70%، ومن المتوقع أن تشهد الباحة، عسير، جازان، نجران ومرتفعات منطقة مكة المكرمة حالات مطرية غزيرة إلى شديدة الغزارة، غير اعتيادية. وفق "عكاظ" .

وتوقع التقرير احتمالية ارتفاع معدلات درجات الحرارة في يوليو إلى درجتين على مناطق حائل، القصيم، الجوف، والحدود الشمالي وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك، وبدرجة ونصف على منطقتي الرياض والشرقية، فيما يصل التغيّر عن المعدل إلى درجة واحدة على باقي المناطق.

ويشهد أغسطس احتمالية ارتفاع معدلات درجات الحرارة، وبتغير عن المعدل يصل إلى درجتين على أجزاء من منطقتي حائل والحدود الشمالية، وبدرجة ونصف على مناطق الرياض، الشرقية، المدينة المنورة وتبوك، فيما يصل التغيّر عن المعدل إلى درجة واحدة على باقي المناطق.

ويشير التقرير إلى احتمال سقوط الأمطار على جميع المناطق في يوليو بأعلى من المعدل الطبيعي وبفرصة حدوث ما بين 60- 70%.

يتوقع أن تشهد أغلب المناطق في أغسطس هطول أمطار أعلى من معدلها الطبيعي بفرصة حدوث تصل إلى 60%، باستثناء أجزاء من منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية فتكون حول معدلها.

وتظهر تحليلات معدلات الرياح السطحية المناخية خلال يوليو وأغسطس تأثير امتداد مرتفع الأوزوري على غرب وشمال غرب المملكة، يتمثل بنشاط للرياح السطحية ذات الاتجاه الشمالي الغربي القادم من حوض البحر الأبيض المتوسط نحو البحر الأحمر وشمال المملكة بوجه عام ويمتد إلى الخليج العربي، كما تقل سرعة الرياح على المناطق الداخلية والجنوبية وباتجاهات مختلفة.