ضبط شخص بحوزته أسلحة نارية بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

نجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية وبحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد الإتجار بها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية قيام (حداد - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة) بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد الإتجار.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (10 فرد محلى – 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات)، وإعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها.