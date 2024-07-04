ضبط شخص استولى على 1.5 مليون جنيه لتوظيفها فى تجارة الملابس بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج، عاطل يقيم بدائرة ركز شرطة طهطا، لقيامه بأعمال النصب والاحتيال، على 5 أشخاص يقيمون بذات العنوان، والإستيلاء على 1.5 جنيه بزعم استثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم علي أرباح شهريه تقدر بـ 10 % من قيمة رأس المال.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورد محضرا محررا بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج ضد أحد الأشخاص متهم بأعمال النصب على 5 أشخاص، بدائرة المركز.

وبالفحص تبين أن المحضر يتضمن بلاغ المدعو عطيه م م ص 60 سنة بالمعاش " 4 " آخرين يقيمون دائرة مركز طهطا يتضررون فيه من المدعو حنا م ن م 23 سنة لا يعمل ويقيم بذات العنوان لقيامه بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها "1.500.000 " مليون وخمسمائة ألف جنيهاً بزعم إستثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم علي أرباح شهريه تقدر بـ 10 % من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولي عليها دون رد.

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولي عليها، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.