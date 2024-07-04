سفير الهند بالقاهرة: شركاتنا تحرص على الاستثمار فى مصر وخاصة فى الهيدروجين الأخضر

كتبت: هناء أبو العز

أكد سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، على قوة العلاقات المصرية الهندية، على كافة الأصعدة السياسية والتجارية والثقافية، مع وجود طفرة من التعاون المشترك، خلال السنوات الأخيرة وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيرًا إلى زيارات مستمرة على أعلى مستوى شهدتها الدولتين خلال العام الماضي بشكل شبه شهرى، ومع انتهاء الانتخابات الأخيرة، ستبدأ الزيارات من قبل مسئولي البلدين من جديد لتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما بعد تشكيل الحكومة الجديدة فى مصر وكذا تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التي جرت مؤخرا في الهند.

وقال جوبتيه، في مؤتمر صحفى عقده اليوم ، إن بلاده تتعاون مع مصر في القضية الفلسطينية، حيث قدمت الكثير من المساعدات الإنسانية إلى القطاع في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين عبر معبر رفح البري، مشددا على أن الهند اعترفت بدولة فلسطين منذ سنوات وتؤيد أهمية الوصول إلى حل الدولتين، مسلطا الضوء على تصويت بلاده خلال الجلسة الطارئة في مجلس الأمن حول فلسطين التي عقدت في مايو الماضي بشأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، حيث قامت الهند بالتصويت لصالح هذا القرار.

وفيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين أشار السفير إلى دعوة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الرئيس عبد الفتاح السيسي كضيف رئيسي للمشاركة في احتفالات عيد الجمهورية في يناير من العام الماضي، كما دعت الهند مصر لتكون ضيف مجموعة العشرين، وقام رئيس وزراء الهند في يونيو 2023 بأول زيارة إلى مصر وكانت زيارة ناجحة حيث جرى خلالها التوقيع من قبل الزعيمين على الإعلان المشترك لرفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأشار سفير الهند إلى الزيارة التي قام بها الرئيس السيسي إلى الهند في سبتمبر من العام ذاته حيث شارك في قمة مجموعة العشرين خلال فترة رئاسة الهند لها كما شهد العام الماضي تبادلا للزيارات بين مسئولي الجانبين.

وأوضح جوبتيه أن حجم الاستثمارات الهندية في مصر نحو 3.7 مليار دولار، مضيفا أن الشركات الهندية تحرص على الاستثمار في مصر بالعديد من القطاعات بما في ذلك الهيدروجين الأخضر.

واستعرض السفير الهندى، فعاليات اليوم العالمي لليوجا والذي تم الاحتفاء به مؤخرا، مشيرا إلى خطاب رئيس الوزراء الهندي مودي أثناء الاحتفال باليوم العالمي لليوجا والذي تطرق خلاله إلى الإنجازات التي تحققت في اليوم العالمي لليوجا في العديد من الدول حول العالم ومن بينها مصر ، حيث نظمت سفارة الهند بالقاهرة مسابقة للصور، كما حظيت صور آلاف الأشخاص الذين يمارسون اليوجا على ضفاف نهر النيل وشواطئ البحر الأحمر وأمام الأهرامات بشعبية كبيرة.