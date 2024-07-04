اليوم السابع
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الخميس، 04 يوليو 2024 01:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سرقوا 10 تليفونات.. حبس لصوص الهواتف المحمولة من المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيق

الخميس، 04 يوليو 2024 12:44 م
سرقوا 10 تليفونات.. حبس لصوص الهواتف المحمولة من المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيق سرقة الهواتف - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة، حبس 3 أفراد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى الجيزة.


وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمين تخصص نشاطهم فـى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالطـريق العام بأسلوب الخطف والمغافلة بإستخدام "دراجة نارية" وحيازة فرد محلى وعدد من الطلقات للدفاع عن نشاطهم الاثم ، وإعترفوا بإرتكاب 10 وقائع سرقة هواتف، وبالضغط عليهم أرشدوا عن المسروقات.

وطالبت النيابة العامة الأجهزة الأمنية ، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة السرقة.

 







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