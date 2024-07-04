سرقوا 10 تليفونات.. حبس لصوص الهواتف المحمولة من المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيق

كتب سليم على

قررت النيابة العامة، حبس 3 أفراد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى الجيزة.



وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمين تخصص نشاطهم فـى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالطـريق العام بأسلوب الخطف والمغافلة بإستخدام "دراجة نارية" وحيازة فرد محلى وعدد من الطلقات للدفاع عن نشاطهم الاثم ، وإعترفوا بإرتكاب 10 وقائع سرقة هواتف، وبالضغط عليهم أرشدوا عن المسروقات.

وطالبت النيابة العامة الأجهزة الأمنية ، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة السرقة.