اليوم السابع
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الخميس، 04 يوليو 2024 02:53 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيسا النمسا والمجر يبحثان تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى وتأمين الحدود

الخميس، 04 يوليو 2024 02:00 ص
رئيسا النمسا والمجر يبحثان تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى وتأمين الحدود الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين
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أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، أن مباحثاته مع نظيره المجري سوليوك تاماس في العاصمة (فيينا) كانت ناجحة ومثيرة.

وقال الرئيس النمساوي - في تصريحات الأربعاء : "إن الروابط مع جارتنا المجر أصبحت أقرب من أي وقت مضى؛ لأن النمسا هي رابع أهم شريك تجاري للمجر وثالث أكبر مستثمر".

وأضاف الرئيس أن هناك جهودًا مشتركة ناجحة في تنمية المناطق الحدودية، حيث وقعت النمسا والمجر اتفاقية للتعاون عبر الحدود.

وأعرب الرئيس النمساوي عن اقتناعه بأن النمسا والمجر ستُحافظان على العلاقات الوثيقة والجيدة بين البلدين وتواصلان تعزيزها في إطار أوروبا الموحدة.







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