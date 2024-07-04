حصاد الوزارات.. وزير التموين لـ"اليوم السابع": نستهدف جودة سلع الدعم

كتب: محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:-

وزيرة التضامن: نستهدف تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين

وزيرة البيئة لـ"اليوم السابع": زيادة المسطحات الخضراء وتعديلات بلائحة قانون البيئة

وزارة التعليم تتيح فيديو توضيحيا للتقديم للصف الأول الثانوى

وزير التموين لـ"اليوم السابع": نستهدف جودة سلع الدعم المقدمة للمواطن

وزير التموين لـ"اليوم السابع": نستهدف ضبط الأسواق واستقرار أسعار السلع

‫ وزير الزراعة: أفضل زيارة مواقع العمل والإنتاج لحل المشاكل على أرض الواقع

أيمن عاشور: نستهدف إنشاء 17 جامعة تكنولوجية ومتابعة تحسين ترتيب الجامعات

وزير العمل: بابى مفتوح أمام الجميع.. وهدفى تقديم خدمات لائقة وكريمة للمواطنين