اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يوليو 2024 06:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. وزير التموين لـ"اليوم السابع": نستهدف جودة سلع الدعم

الخميس، 04 يوليو 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزير التموين لـ"اليوم السابع": نستهدف جودة سلع الدعم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وزيره التضامن

وزيره البيئه

وزيره التعليم

اسعار السلع

وزير الزراعه

ايمن عاشور

وزير العمل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة