تحرير 38 محضرا تموينيا وضبط 2650 قطعة حلوى مجهولة المصدر بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، حملات تموينية مكثفة لمراقبة ومتابعة الأسواق، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وفى هذا الصدد قاد رجال مديرية تموين الأقصر، حملة نجحت في ضبط 2650 قطعة حلوى مثلجات مجهولة المصدر بناحية البياضية، كما تم ضبط عدد 48 كيس مقرمشات و 48 عصير فواكة و عدد 2 قاروصة سجائر وعدد 25 باكو معسل بدون فواتير أو مستندات دالة على مصدرها، حيث جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بضبط الأسواق والعمل على التأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة للبيع للاستهلاك الآدمى حرصاً على سلامة المواطنين، والتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات القانونية الواردة في القوانين والقرارات الوزارية وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

واستكملت الحملة أعمالها بتحرير المخالفات التالية:- (2 مخالفة لمخابز قامت بالتصرف في عدد 6 شيكارة من حصة المخبز - مخالفة لعدم وجود ميزان بالمخبز - مخالفة لعدم وجود الماكينة بالمخبز - عدد 9 مخالفة عدم وجود قائمة تشغيل بالمخبز - عدد 3 مخالفة عدم إعطاء بون صرف للمواطنين - عدد 4 مخالفة لمخابز انتجت خبز ناقص وزن - عدد 4 مخالفة لمخابز أنتجت خبز غير مطابق للمواصفات - عدد 3 محضر غلق تاجر تمويني ومشروع جمعيتي - محضر عدم الإعلان عن الأسعار بمخبز سياحي - عدد 10 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار في عدد من المحال التجارية).