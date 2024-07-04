بوتين وعلييف يبحثان تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وأذربيجان

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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأذربيجانى إلهام علييف، تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا وأذربيجان.



وقال بوتين - في تصريح أوردته وكالة أنباء تاس الروسية: "إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين موسكو وباكو تتطور بشكل إيجابي حيث تجاوز حجم التبادل بين الجانبين حاجز الـ 4 مليارات دولار، بينما تتراوح الاستثمارات الروسية المباشرة في الاقتصاد الأذربيجاني ما بين 3ر4 و 5ر4 مليار دولار".



وتطرق الرئيس الروسي أيضا إلى مشاريع البنية التحتية المشتركة بين موسكو وباكو..مشيرا إلى أن ممر النقل الدولي (الشمال-الجنوب) يأتي كأولوية في هذا الشأن.



وعلى صعيد آخر، التقى الرئيس الروسي مع رئيس منغوليا أوخناغين خوريلسوخ على هامش قمة منظمة شنغهاي التي تستضيفها العاصمة الكازاخية أستانا والتي تعقد تحت شعار (تعزيز الحوار المتعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين) ، لبحث توسيع التعاون في قطاع الطاقة بين البلدين.



ونقلت وكالة أنباء (سبوتينك) الروسية عن بوتين قوله : إن العلاقات بين روسيا الاتحادية ومنغوليا تقوم على التفاعل والصداقة.. مؤكدا أن الطاقة كانت وستظل أحد المجالات الرئيسية للتفاعل بين البلدين