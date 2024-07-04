بوتين: علاقتنا بطهران ستزداد قوة بغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية

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قال الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، إن " علاقتنا بطهران ستزداد قوة بغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية"..معربا عن ثقته فى تعزيز العلاقات الثنائية الودية بين موسكو وطهران .



وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم/الخميس/، فقد أثنى بوتين، خلال اجتماعه مع القائم بأعمال الرئيس الإيرانى محمد مخبر، على مستوى العلاقات الروسية -الإيرانية.. واصفًا إياها بـ"الودية والبناءة".. وقال:"أننى على يقين بأن علاقاتنا ستزداد قوة بغض النظر عن نتائج الانتخابات فى بلدكم".



وأعرب الرئيس الروسى عن تمنيه للشعب الإيرانى بنجاح الجولة الثانية من الانتخابات.



وأشار بوتين فى حديثه مع مخبر إلى تقارب وجهات النظر بين موسكو وطهران فى العديد من القضايا الدولية المهمة، قالا إن: "النهج الذى يسلكه كلا البلدين فيما يخص القضايا المطروحة على الساحة الدولية متطابق تمامًا من الناحية العملية".



وأكد أن كلًا من موسكو وطهران يجمعهما الهدف نفسه المتمثل فى خلق عالم متعدد الأقطاب يحترم الأعراف الدولية ويحافظ على الدور الرئيس للأمم المتحدة.



وتأهل المرشحان الإصلاحى مسعود بازشكيان والمحافظ المتشدد سعيد جليلى إلى جولة الإعادة من الانتخابات.



يُشار إلى أن المشاركة فى الجولة الأولى من الانتخابات الإيرانية بلغت 40 %، وهى نسبة المشاركة الأدنى تاريخيا فى السباق الرئاسى الإيراني.