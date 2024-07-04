بعد وفاة حالتين.. احمى نفسك من الاختناق بفريون تكييف السيارة أثناء توقفها

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت مجموعة من التحذيرات للوقاية من حوادث تكييف السيارات ومنعا لحدوث اى اختناق لراكبها اثناء السير على الطرق أو توقفها وذلك بعد وفاة حالتين ومن تلك التحذيرات:

- يجب التدرج فى قوة المكيف عند تشغيله ومنع التشغيل على درجة عالية

- يجب عدم تشغيل مكيف السيارة عند السير بسرعات جنونية

- فحص دورى لغاز الفريون الخاص بالمكيف

- إجراء صيانة دورية لغاز الفريون الخاص بمكيف السيارة

- تنظيف أجزاء المكيف بالسيارة وخاصة تنظيف الريادتير

- العناية بنظافة الفلاترالتبريد بانتظام للحفاظ عليها من التلف

-يجب تنظيف السيارة من الداخل وعدم ترك آثار للأتربة لمنع انسداد الفلتر

-التنظيف بصفة مستمرة لمنع دائرة مكيف السيارة للتصلب والتوقف المفاجئ عن العمل وانفجار السربنتينة.

- لا يجب تشغيل السيارة قبل التكييف ووصول إلى درجة الحرارة

-لا تقم بتشغيل التكييف أثناء ركن السيارة فى مكان يعرض لأشعة الشمس المباشرةً ويغلب عليه ارتفاع درجات الحرارة

- يجب سحب الهواء من السيارة لتقليل الجهد المبذول من جهاز الكمبروسر، لأن الهواء العائد من مقصورة السيارة يكون ذات درجة حرارة أقل من الهواء الخارجى ولن يحتاج لجهد لتصفية الهواء أو تبريده لدرجة أكبر.

- عدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال داخل السيارة مثل المعطرات منعا لحدوث الاختناق

- منع النوم داخل السيارة أو التواجد فيها لفترات طويلة بسبب وجود غاز أول أكسيد الكربون داخل المركبة منعا لحدوث حالات اختناق

- التأكد من تهوية الأماكن التى يتم فيها استخدام الوقود بشكل جيد.