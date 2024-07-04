انهيار منزل من 5 طوابق فى المنوفية دون حدوث إصابات.. صور

المنوفية - محمد فتحى

قدم "اليوم السابع" بث مباشر، من أمام المنزل المنهار بمدينة شبين الكوم محافظة المنوفية والمكون من خمس طوابق ، دون حدوث إصابات بشرية.

وكان اللواء عمر رؤوف مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد شريف قبالى مأمور قسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، يفيد من إنهيار منزل مكون من 5 طوابق بشارع البوسطه بمدينة شبين الكوم بـ محافظة المنوفية ، دون إصابات بشرية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



إنهيار منزل مكون فى المنوفية (1)



إنهيار منزل مكون فى المنوفية (2)



إنهيار منزل مكون فى المنوفية (4)



إنهيار منزل مكون فى المنوفية (6)