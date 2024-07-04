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النرويج تدعو إسرائيل للتراجع الفورى عن قراراتها الرامية لشرعنة 5 بؤر استيطانية

الخميس، 04 يوليو 2024 06:22 م
النرويج تدعو إسرائيل للتراجع الفورى عن قراراتها الرامية لشرعنة 5 بؤر استيطانية مستوطنات
كتب محمد شرقاوى

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تدعو النرويج الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن قراراتها الرامية لإضفاء الشرعية على 5 بؤر استيطانية، وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية. 

وقال وزير الخارجية النرويجي إن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية تقوض الجهود الجماعية لتحقيق حل الدولتين.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.


ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.


ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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