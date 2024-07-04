القوات الروسية تستهدف قاعدة لواء تابع للحرس الوطنى الأوكرانى فى مقاطعة كييف

موسكو (أ ش أ)

قال منسق العمل السرى فى مقاطعة نيكولاييف، سيرجى ليبيديف، اليوم الخميس، إن ضربات شنتها القوات الروسية، استهدفت قاعدة اللواء الرئاسى التابع للحرس الوطنى الأوكرانى فى مقاطعة كييف، الذى شارك فى محاولة هجوم على مقاطعة بيلجورود الروسية.

وذكر ليبيديف - وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك، في الساعة 00:50 وفي الساعة 1:30 (بتوقيت موسكو) يوم 4 يوليو الجاري) "وقعت غارتان بمقاطعة فيشجورود، المعروفة بوجود قاعدة عسكرية تابعة للواء العمليات الرئاسي الأول التابع للحرس الوطني الأوكراني 3027".

وأضاف "في الساعة 4:15 (بتوقيت موسكو) سُمع دوي الانفجارات في اتجاه شارع الجنرال كولتشيتسكى حيث يقع الجزء الرئيسي من القاعدة العسكرية وميدان الرماية، كما توجد ثكنات عسكرية ومكاتب للإدارة وحظائر للمعدات العسكرية ومستودعات للذخيرة ".

وتابع ليبيديف :"سُمع دوي انفجار في كييف، باتجاه مطار بوريسبيل، ولا توجد تفاصيل محددة، فقد سُمع دوي انفجار من بعيد".

وقال :"في الساعة 4:30، كان هناك استهداف قوي باتجاه مدينة فاسيلكوف الواقعة جنوب غرب كييف لوحظ الانفجار بالقرب من مطار اللواء المقاتل رقم 40، وعلى أرض المطار مستودعات عسكرية وحظائر طائرات ومنشأة لتخزين النفط".

ووفقًا لليبيديف، توجد في وسط مدينة فاسيلكوف مساحة كبيرة مخصصة لـ"مركز تدريب"، حيث يتم تدريب الطيارين، وهناك الكثير من المعدات العسكرية والطائرات ومرافق تخزين النفط والعديد من الثكنات.