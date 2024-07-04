العثور على جثة شاب بعد مرور 3 أيام على غرقه بنهر النيل فى الصف

كتب بهجت أبو ضيف

انتشل رجال الإنقاذ النهري جثة شاب تعرض للغرق في نهر النيل بإحدى قرى الصف، في محافظة الجيزة، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد غرق أحد الأشخاص فى نهر النيل، بقرية الشوبك الشرقى فى الصف.



وتبين من خلال الفحص، أن شابا تم تحديد هويته، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى لانتشال جثته، وبعد مرور ما يقرب من 3 أيام، تم العثور عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

