السيطرة على حريق داخل مصنع بويات فى مدينة 6 أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق اندلع داخل مصنع بويات بمدينة 6 أكتوبر دون إصابات بسبب ماس كهربائى فى المكان.

وكانت غرفة عمليات النجدة، رصدت نيرانا تخرج من مصنع فى مدينة 6 أكتوبر وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى وتمت السيطرة على الحريق بالكامل.

وتبين من خلال المعاينة ، الحريق داخل مصنع على مساحة 300 مترا مكون من وارضي و3 طوابق واندلع الحريق فى الطابق الأرضى وفرن دهان ومكتب إدارى وامتد للطابق الثانى بسبب ماس كهربى وتمت السيطرة عليه بالكامل.