الرئيس الصينى: نعتبر كازاخستان أولوية فى دبلوماسية الجوار الصينية

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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن دولة كازاخستان من أولوية دبلوماسية الجوار الصينية وشريكًا مهما للتعاون في آسيا الوسطى .

جاء ذلك خلال مباحثات الرئيس الصينى مع نظيره الكازاخستانى قاسم جومارت توكاييف، الذي يزور كازاخستان حاليًا ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وخلال اجتماعه مع توكاييف، قال شي إن إرادة الصين وتصميمها على الحفاظ على العلاقات الثنائية وتنميتها ثابتان ولن يتغيرا بسبب أي حادث أو تحولات في الوضع الدُّوَليّ.

وأضاف أن الصين ستظل دائمًا جارة وشريكة جيدة يمكن لكازاخستان الاعتماد عليها والثقة بها.

وأشار إلى أن الجانب الصيني يعتزم مواصلة تعزيز التعاون مع كازاخستان في مجال الطاقة التقليدية مثل الغاز الطبيعي، وتوسيع التعاون في مجال الطاقة الجديدة، ما يشمل الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتشجيع مزيد من الشركات الصينية على الاستثمار في كازاخستان، ومساعدة كازاخستان على تحويل مزايا مواردها إلى قدرات إنمائية، لتحقيق تنمية خضراء ومنخفضة الكربون ومستدامة.