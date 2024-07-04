الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة بالأسلحة فى الساحل الشمالى

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على موقع "أنستجرام" بشأن حدوث مشاجرة بالأسلحة بمنطقة الساحل الشمالى ووفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين .

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 19 يونيو الماضى تبلغ لقسم شرطة العلمين بمديرية أمن مطروح بحدوث مشاجرة ومصابين بأحد الملاهى الليلية بدائرة القسم ، بين طرف أول (المدير المسئول عن الملهى المشار إليه "بدون ترخيص" و6 عاملين) ، طرف ثان: (3 أشخاص "من المترددين على الملهى " وبحوزة أحدهم سلاح نارى "طبنجة" تم ضبطها) ، لقيام الطرف الأول بمنع الطرف الثانى من الدخول للملهى .. نتج عن ذلك إصابة 4 أشخاص من الطرفين "بسحجات وكدمات واشتباه كسور" وحدوث تلفيات بـ (4 سيارات تصادف تواجدها بمكان المشاجرة) ، كما تبين عدم صحة ما ورد بشأن وفاة أحد الأشخاص ، وتم ضبط طرفى المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.