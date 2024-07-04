اليوم السابع
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الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة بالأسلحة فى الساحل الشمالى

الخميس، 04 يوليو 2024 05:48 م
الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة بالأسلحة فى الساحل الشمالى أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على موقع "أنستجرام" بشأن حدوث مشاجرة بالأسلحة بمنطقة الساحل الشمالى ووفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين .

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 19 يونيو الماضى تبلغ لقسم شرطة العلمين بمديرية أمن مطروح بحدوث مشاجرة ومصابين بأحد الملاهى الليلية بدائرة القسم ، بين طرف أول (المدير المسئول عن الملهى المشار إليه "بدون ترخيص" و6 عاملين) ، طرف ثان: (3 أشخاص "من المترددين على الملهى " وبحوزة أحدهم سلاح نارى "طبنجة"  تم ضبطها) ، لقيام الطرف الأول بمنع الطرف الثانى من الدخول للملهى .. نتج عن ذلك إصابة 4 أشخاص من الطرفين "بسحجات وكدمات واشتباه كسور" وحدوث تلفيات بـ (4 سيارات تصادف تواجدها بمكان المشاجرة) ، كما تبين عدم صحة ما ورد بشأن وفاة أحد الأشخاص ، وتم ضبط طرفى المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.

 







الداخليه

مشاجرة بالاسلحة

مشاجره فى الساحل الشمالي




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