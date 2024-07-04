الداخلية تكشف حقيقة تمزيق شاب بالسلاح فى السلام

كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

كشفت الداخلية ملابسات تداول خبر عبر أحد المواقع الإخبارية بعنوان "أشخاص يمزقون جسد شاب بالسلام ويلوذون بالفرار مُستخدمين سيارة ملاكى ملك أحدهم".

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة السلام ثان من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالب- مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق) مصاب بجروح بأماكن متفرقة بالجسم– إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم "محل عمل والده – ورشة حدادة) واتهامه لـ (5 أشخاص) بالتعدى عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وصدمه بدراجة نارية بسب خلافات عائلية.



وبإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة "مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج".. وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- 3 سلاح أبيض- السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.