اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يوليو 2024 01:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

الداخلية تكشف حقيقة تمزيق شاب بالسلاح فى السلام

الخميس، 04 يوليو 2024 01:29 م
الداخلية تكشف حقيقة تمزيق شاب بالسلاح فى السلام متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الداخلية ملابسات تداول خبر عبر أحد المواقع الإخبارية بعنوان "أشخاص يمزقون جسد شاب بالسلام ويلوذون بالفرار مُستخدمين سيارة ملاكى ملك أحدهم".

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة السلام ثان من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالب- مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق) مصاب بجروح بأماكن متفرقة بالجسم– إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم "محل عمل والده – ورشة حدادة) واتهامه لـ (5 أشخاص) بالتعدى عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وصدمه بدراجة نارية بسب خلافات عائلية.


وبإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة "مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج".. وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- 3 سلاح أبيض- السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.







وزارة الداخلية

اخبار عاجلة

المواقع الاخبارية

السلام

اخبار الحوادث

مشاجرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة