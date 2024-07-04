الحكومة تحارب الأزمات فى أول يوم عمل.. غدا فى اليوم السابع

ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " الحكومة تحارب الأزمات فى أول يوم عمل.. رئيس الوزراء: مستمرون فى متابعة ملف الكهرباء للقضاء على الأزمة.. توجيهات رئاسية بدخول قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على "الكهرباء".. ويؤكد أهمية مخزون السلع الأساسية فى مواجهة أى طوارئ.. "مدبولى" يوجه بوضع خطة عمل واضحة لتوافر السلع وضبط الأسعار".



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