الجزائر تحتفل غدا بعيد الاستقلال الـ62

إيمان حنا

تحتفل الجزائر، غدا الجمعة، بعيد الاستقلال الـ62، وذلك من خلال استعراض عسكري بالعاصمة يخلد ذكرى نهاية الاستعمار، وبهذه المناسبة تقام احتفالات وفعاليات وطنية بمختلف أنحاء البلاد، يترافق معظمها مع بروتوكولات رسمية، وقد تم إعلان استقلال الجزائر بعيد أيام من استفتاء لتقرير المصير وافق فيه 99.72% وذلك من الناخبين على الاستقلال.

ويتم أيضاً تنظيم عروض عسكرية بإشراف رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، إذ تتضمن عرض المركبات القتالية الخاصة التابعة للجيش الجزائري، بما في هذا عربات المشاة الآلية والميكانيكية، والدبابات، وكذلك قاذفات الصواريخ، وأنظمة الصواريخ المضادة، ويشهد الاستعراض حضور كبار المسؤولين، يتقدمهم رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، والفريق الأول رئيس أركان الجيش الجزائرى السعيد شنقريحة.

كما يمثل عيد استقلال الجزائر رمزاً للوحدة الوطنية والفخر بالتاريخ والنضال حيث يواصل الشعب الجزائري استلهام روح المقاومة والتضحية لتعزيز تطور البلاد وتحقيق المزيد من الإنجازات في مجالات مختلفة.

ومن جهة أخرى، بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجزائر بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وأعرب الملك في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته للجزائر وشعبها بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.