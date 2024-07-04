اليوم السابع
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الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الخميس، 04 يوليو 2024 03:23 م
الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 36 درجة حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء ، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع غدا أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة : القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

 

 







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