اعرف معاناة الزوجات بأروقة محاكم الأسرة بالجيزة بعد حرمانهن من النفقة

كتبت أسماء شلبي

كلمة السر وراء لجوء بعض الزوجات لمحكمة الأسرة تكمن فى -نار الغيرة- ما بين الحموات والزوجات، لتشتعل الخلافات بين الأم التى تدافع عن حقها فى نجلها الذى تعبت طوال سنوات فى تربيته، وبين رغبة الزوجات فى الاستقلال بعيدًا عن التحكمات وبناء منزلها وحياتها الخاصة كما يحلو لها، لتدب المشاكل بينهما حتى تصل إلى أروقة محاكم الأسرة، وتصبح الحياة الزوجية للزوجين والاستقرار الأسرى - الضحية - بعد أن قررت الزوجات إنهاء العلاقة الزوجية أما بالطلاق للضرر أو الخلع.

وخلال السطور التالية نتعرف على 3 قصص ترصد معاناة الزوجات بعد نشوب خلافات بينهما وأزواجهم بسبب الحموات بأروقة محاكم الأسرة بالجيزة.

"حماتى عايزنى أعيش فى شقتها".. شكوى زوجة بمحكمة الأسرة

دفعت زوجة ثمن الخلاف مع حماتها غالى بعد أن طردها زوجها من مسكن الزوجية بعد أن حرضته والدته على هجرها وتركها بمنزل عائلتها بعد أسبوعين زواج، لتضطر إلى اللجوء لمحكمة الأسرة بالجيزة لتلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر، وصرحت أن السبب .."حماتى عايزنى أعيش فى شقتها وقاطعتنى واشعلت الخلافات بينى وزوجى بسبب اعتراضى عليها".

وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" والدة زوجى أصرت على هجرى لمسكن الزوجية، وبعدها تركنى زوجى معلقة طوال شهور وحرمنى من حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وسرق المصوغات والمنقولات، ولاحقنى باتهامات كيدية، وواصل الإساءة لى، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، بعد رفضى الانتقال للعيش برفقتها بشقتها".

"رفض أكون خادمة".. شكوى سيدة حرمت من حضانة أطفالها بسبب رفضها رعاية والدة زوجها

" بعد عامين من ولادة طفلى التوأم أصبت بإلتهاب أعصاب مزمن جعلنى لا أستطيع أتكفل برعاية أطفالى، لتقوم والدتى بمعظم عمل المنزل لى، وبالرغم من ذلك تطالبنى والدة زوجى بخدمتها وعندما أعترض ثارت وحرمتنى من أطفالى ودفعت نجلها لهجري".. كلمات جاءت على لسان أحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بإمبابة أثناء بحثها عن ضم حضانة طفليها التوأم.

وتابعت الزوجة:"حماتى قامت بتعنيفى والتعدى على بالضرب عندما حاولت دخول شقتى واصطحاب أطفالى، ودفعت حارس العقار لالقائى فى الشارع، وحرمتنى من أطفالى طوال 6 شهور بسبب رفضى خدمتها، بخلاف تهديده لى، وسبى وقذفى بأبشع الألفاظ".

"حماتى تنمرت على أمام صديقاتى أثناء زيارتهم لى".. شكوى زوجة

" طوال 7 سنوات زواج ذقت العذاب على يد حماتى، كانت تسخر منى أمام أهلى وأولادها، تحملت من أجل بناتى، ولكن فاض بى الكيل بعد أن فضحتنى أمام صديقاتى وشهرت بسمعتي".. شكوى زوجة بدعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت خشيتها على نفسها من عنف والدة زوجها بعد أن انهالت عليها بالضرب وتسببت لها بجروح وكسور استلزمت شهرين علاج وفقًا للتقارير الطبية والمستندات وشهادة الشهود.

وتابعت الزوجة: "أقمت جنحة ضرب ضد حماتى، بعد نشوب خلافات بيننا، وتنمرها على أمام صديقاتى، بخلاف تعديها على بالضرب المبرح والتسبب لى بجروح وكسور، وتوعدها لى بالملاحقة رغم أنها المخطئة فى حقى، ومنذ تلك اللحظة وزواجى من نجلها انتهى بشكل غير رسمى ولكنه رفض تطليقى، واستولى على مصوغاتى ومنقولاتى، وتركنى معلقة طوال شهور، وحررت بلاغات ضده بسبب التهم الكيدية التى لاحقنى بها، وأقمت دعوى تبديد لاستيلائه على متعلقاتى ومنقولاتي".