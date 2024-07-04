اليوم السابع
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الخميس، 04 يوليو 2024 04:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اعتقال 6 أشخاص على خلفية حادث التدافع بولاية أوتار براديش الهندية

الخميس، 04 يوليو 2024 04:03 م
اعتقال 6 أشخاص على خلفية حادث التدافع بولاية أوتار براديش الهندية حادث تدافع فى الهند
نيودلهى (أ ش أ)

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أعلنت الشرطة الهندية اعتقال ستة أشخاص على خلفية حادث التدافع الذى وقع مؤخرا بمدينة هاثراس فى ولاية أوتار براديش وأسفر عن مقتل 123 شخصا.

ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم الخميس، عن الشرطة قولها إن المعتقلين هم سيدتان وأربعة رجال، مشيرة إلى أن عمليات البحث جارية عن المتهم الرئيسي في الحادث.

وذكرت القناة أنه تم التعرف على جميع جثث الضحايا جراء هذا الحادث.

وكان حادث التدافع قد وقع أول أمس الثلاثاء، خلال تجمع ديني بإحدى قرى مدينة "هاثراس" بسبب التكدس والزحام الشديد،وأعرب رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" ورئيسة البلاد "دروبادي مورمو" عن تعازيهما لأسر القتلى ووجها بضرورة تقديم المساعدات اللازمة لحكومة الولاية.







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