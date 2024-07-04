استطلاع تليجراف: سترامر سيحقق أكبر أغلبية لحزب العمال فى التاريخ

كتبت ريم عبد الحميد

أظهر استطلاع الرأى الأخير الذى أجرته صحيفة التليجراف البريطانية قبل ساعات من بدء التصويت فى الانتخابات العامة فى بريطانيا، أن السير كير ستارمر، زعيم العمال، يستعد للفوز بأكبر أغلبية للحزب فى التاريخ.

وأوضح الاستطلاع أن العمال يقترب من الفوز بنسبة 39% من الأصوات، وهو ما يعادل تقريبا ضعف النسبة المتوقع أن يحققها المحافظين، فى انتصار سيكون ساحقا على حد تعبير الصحيفة.

وذهبت الصحيفة إلى القول بأن هذه ستكون ليلة قاتمة لرئيس الوزراء ريشى سوناك، ومن المرجح أن تسفر الانتخابات عن خفض عدد المقاعد التي يسيطر عليها المحافظون إلى نحو 100 مقعد فقط.

وقالت الصحيفة إن ستارمر سيدخل 10 داوننج ستريت بأغلبية هائلة، على الأرجح أكبر بكثير من 179 مقعدا التي حققها حزب العمال بقيادة تونى بلير فى عام 1997.

وجاء الاستطلاع بعد سلسلة من الاقتراعات الأخرى التى تنبأت أن المحافظين على وشك تحقيق أسوأ نتائج على الإطلاق. وتعرضت حملة سوناك لسلسلة من الانتكاسات، فيما شهدت فترة الحملة الانتخابية صعودا سريعا لحزب الإصلاح بقيادة نايجل فاراج والذى استقطب أصوات اليمين التقليدى.

وتوقع استطلاع تليجراف أن يفوز حزب الإصلاح بنسبة 17% من الأصوات، وهو أقل بـ 3 نقاط فقط من النسبة المتوقعة للمحافظين عند 20%.

فيما أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن الديمقراطيين الأحرار يستعدون لعودة عشرات من النواب إلى البرلمان والسيطرة على مقاعد المحافظين فى الجنوب، على الرغم من تأمين نسبة 10% فقط من الأصوات.