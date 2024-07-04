ارتفاع حصيلة ضحايا حادث التدافع بولاية أوتار براديش الهندية إلى 123 قتيلا

نيودلهى (أ ش أ)

كشفت تقارير إعلامية فى الهند اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث التدافع الذى وقع مؤخرا بمدينة هاثراس فى ولاية أوتار براديش إلى 123 قتيلا.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، في نسختها الإنجليزية، أن الشرطة لم تعتقل أي شخص على خلفية هذا الحادث حتى الآن، مشيرة إلى أن التحقيقات مازالت جارية للوقوف على أسباب وملابسات وقوعه.

من جانبه، تعهد نائب رئيس وزراء الولاية براجيش باتاك باتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي شخص يثبت تقصيره أو تورطه في وقوع هذا التدافع، وأوضح أنه من المتوقع صدور التقرير المتعلق بالتحقيق في الحادث قريبا.. مشيرا إلى أنه لم يتم التعرف على بعض الجثث حتى الآن وأن أكثر من 20 شخصا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات.

ووقع الحادث أمس الأول الثلاثاء، خلال تجمع ديني بإحدى قرى مدينة "هاثراس" بسبب التكدس والزحام الشديد، حيث أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيسة البلاد دروبادي مورمو عن تعازيهما لأسر القتلى ووجها بضرورة تقديم المساعدات اللازمة لحكومة الولاية.

وأمر رئيس وزراء الولاية يوجي أديتياناث في وقت سابق بفتح تحقيق في الحادث وتقديم جهود الإغاثة والإنقاذ اللازمة والرعاية والعلاج للمصابين.. بينما أمرت السلطات بتقديم تعويضات مالية للمصابين وأسر القتلى.