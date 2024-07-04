اتحاد موثقى مصر بالشهر العقارى يهنئ وزير العدل لتوليه منصبه الجديد

كتب إبراهيم قاسم

تقدم اتحاد موثقي مصر الممثل للأعضاء القانونيون بالشهر العقاري والتوثيق، بخالص التهنئة للمستشار عدنان فنجري أبوجبل وزير العدل، لتوليه منصبه الجديد بعد أن أدى اليمين الدستورية أمس أمام رئيس الجمهورية وتكليفه وزيرا للعدل.

وتمنى اتحاد موثقي مصر للوزير الجديد لاستكمال مسيرة تطوير منظومة العدالة المصرية كهدف قومي نحو تيسير إجراءات التقاضي والتسجيل العقاري والتوثيق بما يحقق العدالة الناجزة ورضا المواطن المصري وصولاً بمنظومة العدالة بكافة مكوناتها للمعايير الدولية بما يعكس دور وأهمية وطننا الحر مصر إقليمياً ودولياً.

وتعهد الاتحاد بمواصلة العمل الجاد تحت قيادة وزارة العدل وبذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء، كي يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر الوفي من تقدم ورفعة وازدهار.