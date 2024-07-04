إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الصحراوى الشرقى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 8 أشخاص اليوم، الخميس، فى حادث انقلاب سيارة 7 راكب، أمام نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقى نطاق محافظة بنى سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة 7 راكب أمام نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقى ووقوع مصابين.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي كلا من زوزو محمود يوسف 66 سنة مصاب سحجات وكدمات ، اماني لطفي مهندس 50 سنة مصاب سحجات وكدمات ، وحيد رفعت ماجد 53 سنة مصاب سحجات وكدمات ، يوسف محمد ايمن 14 سنة طالب مصاب سحجات وكدمات، فاطمه اسامه شاكر 16 سنة مصاب سحجات وكدمات واشتباه خلع بالكتف الايمن، هويدا لطفي عبد المنعم 50 سنة مصاب سحجات وكدمات ، هاله لطفي عبد المنعم 55 سنة نصابه سحجات وكدمات ، ولاء اسامه شاكر 34 سنة مصابه سحجات وكدمات وجميعهم يقيمون مركز جرجا بمحافظة سوهاج

تم تقديم الإسعافات الأولية لهم داخل قسم الاستقبال والطوارئ ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى تحت إشراف الدكتور احمد صادق مدير المستشفى.