إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب توك توك فى كرداسة

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 3 أشخاص فى حادث مرورى، إثر انقلاب توك توك أعلى الطريق فى كرداسة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى كرداسة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف إلى المكان، وتبين من خلال الفحص أنه أثناء سير دراجة نارية "توك توك " اختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحرافه وانقلاب المركبة ونتج عن الحادث إصابة 3 اشخاص، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



