اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 يوليو 2024 11:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

وزير خارجية الأردن لنظيره الأمريكى: وقف العدوان على غزة يجب أن يكون أولوية

الأربعاء، 31 يوليو 2024 11:00 م
وزير خارجية الأردن لنظيره الأمريكى: وقف العدوان على غزة يجب أن يكون أولوية وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، جرى خلاله بحث التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والخطوات المطلوبة لوقفه، وحماية أمن المنطقة واستقرارها من خطورة توسع الحرب.


وشدد الصفدي - خلال الاتصال - على أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة؛ يجب أن يكون الأولوية الفورية الأساس التي يجب أن تتكاتف كل الجهود لتحقيقها؛ ذاك أن استمرار العدوان هو سبب التصعيد الخطير الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.


ودان الصفدي - خلال الاتصال - اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس جريمة نكراء وخرقاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً، مؤكدا ضرورة اتخاذ خطوات فورية وفاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي وكل الإجراءات الإسرائيلية التي تدفع باتجاه المزيد من التوتر والتصعيد.


كما أكد الصفدي - طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية - ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة وحصارها للشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته.







إسماعيل هنية

اغتيال اسماعيل هنية

اسماعيل هنية

ايران

اسماعيل هنيه

فؤاد شكر

ismail Haniyeh

اسرائيل

استشهاد اسماعيل هنية

من هو اسماعيل هنية

ثروة إسماعيل هنية

حزب الله

فؤاد شكر حزب الله

وفاة اسماعيل هنية

طهران

اين تقع طهران

صور اسماعيل هنية

اسماعيل هنية ايران

اسماعيل هنية في ايران

خالد مشعل

يحيى السنوار

عدد زوجات إسماعيل هنية

إسماعيل هنية الابناء

ابناء اسماعيل هنية

إسرائيل




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة