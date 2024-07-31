وزير المالية الكويتى: ننظر للمملكة المغربية بنظرة إيجابية فيما يتعلق بالجانب الاستثمارى

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أشاد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي الدكتور أنور المضف، بمتانة وتجذر العلاقات الأخوية بين دولة الكويت والمملكة المغربية، مشيرا إلى أن بلادة تنظر للمملكة المغربية بنظرة إيجابية فيما يتعلق بالجانب الاستثماري.

وقال المضف - في تصريح له على هامش مشاركته في الحفل الذي أقامته السفارة المغربية لدى الكويت بمناسبة الذكرى 25 لجلوس الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية على العرش- إن دولة الكويت والمملكة المغربية تتشاركان في ملفات اقتصادية عدة وهناك تجارب مشتركة مميزة من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي مول العديد من المشروعات التنموية في البنية التحتية المغربية وأن الاستثمارات الكويتية في المغرب لا تقل عن 5ر1 مليار دولار أمريكي في مجالات استثمارية واقتصادية عدة.

من جانبه، أكد سفير المملكة المغربية بالكويت علي ابن عيسى، السعي لترسيخ النهج المشترك والارتقاء بالعلاقات الثنائية بين بلاده والكويت إلى مستويات جديدة ومتقدمة من التعاون والتكامل.