وزير الدفاع الأمريكى: سندافع عن إسرائيل إذا هاجمها حزب الله من لبنان

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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة ستدافع عن إسرائيل إذا هاجمها عناصر حزب الله من لبنان.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها أوستن بعد عقد اجتماعات في العاصمة الفلبينية مانيلا مع كبار المسؤولين الفلبينيين إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتوضيح الالتزامات الأمنية الجديدة للدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وأوضح أوستن أن الولايات المتحدة ستدافع عن إسرائيل إذا هاجمها مسلحو حزب الله من لبنان، رغم أنه أعرب عن أمله في إمكانية نزع فتيل الصراع المتصاعد دبلوماسيا.

وقال أوستن: "لا أعتقد أن القتال أمر لا مفر منه". وأضاف: "نود أن نرى الأمور تُحل بطريقة دبلوماسية".

غير أنه أشار إلى انه "إذا تعرضت إسرائيل للهجوم، نعم، سنساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها. لقد كنا واضحين بشأن ذلك منذ البداية".