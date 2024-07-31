وزير التعليم العالى يكلف عددًا من القيادات الجامعية لتسيير أعمال الجامعات

كلف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عددًا من القيادات الجامعية بتسيير أعمال جامعاتهم، لحين الانتهاء من الإجراءات المُتبعة لشغل الوظيفة بتعيين رؤساء جامعات جدد، وذلك اعتبارًا من 1 أغسطس 2024، وذلك على النحو التالي:
* الدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قائمًا بعمل رئيس جامعة القاهرة.
* الدكتور محمد حسين محمود نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب قائمًا بعمل رئيس جامعة طنطا.
* الدكتورة راوية يحيى محمود رزق نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون الدراسات العليا والبحوث قائما بعمل رئيس جامعة بورسعيد.
* الدكتور لؤي سعد الدين نصرت منصور نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب قائمًا بعمل رئيس جامعة أسوان.
* الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل عميد كلية السياحة والفنادق قائمًا بعمل رئيس جامعة الأقصر.