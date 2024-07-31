وزير الإسكان يُصدر قراراً بإزالة التعديات ومخالفات البناء بمدينة الفشن الجديدة

كتب أحمد حسن

..وتنفيذ حملات لإزالة مخالفات البناء والتعديات بمدن العبور و6 أكتوبر والشيخ زايد

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على مساحة 1454 فدانا مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل كردون مدينة الفشن الجديدة.

كما واصلت الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن العبور و6 أكتوبر، والشيخ زايد، تنفيذ حملات لإزالة مخالفات البناء والتعديات بعدة مناطق بالتعاون مع الشرطة

وفي هذا الإطار، قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إن الحملات اليومية لرصد محاولات البناء العشوائى وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات تمكنت على مدار أسبوع بمعاونة شرطة التعمير، من رصد بعض أعمال البناء المخالف، حيث تمثلت المخالفات في بناء أعمدة من الخرسانة ومبان مخالفة لزيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح، وتقفيل بدرومات لتحويلها لنشاط سكني، وتم التحفظ على الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز.

وأوضح رئيس الجهاز أن القطع التي شهدت تلك المخالفات بمناطق الحى الأول والحي الرابع والحي الخامس، والحي السادس، والحي السابع، والحي التاسع، وقطع أراضي بيت الوطن بالحى الترفيهي، مؤكداً استمرار شن الحملات للقضاء على جميع الظواهر العشوائية، والحفاظ على المظهر الحضاري والنسق المعمارى للمدينة.

وأضاف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم مواصلة حملات المتابعة والرصد لمخالفات البناء، والتي أسفرت عن إيقاف أعمال وإزالة فورية لشدة خشبية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم 220 السياحية الرابعة، وإيقاف أعمال وإزالة فورية لشدة خشبية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم 619 منطقة 2000 قطعة، وإيقاف أعمال ومصادرة الونش لحين الإزالة بالقطعة رقم 1381 منطقة 2000 قطعة.

ونفذت الإدارات المعنية بجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، عدة حملات لمواجهة مخالفات البناء بأحياء المدينة المختلفة وذلك تنفيذا لتعليمات المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز المدينة.

وقالت رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد: أسفرت الحملات عن الإزالة الفورية وإيقاف الأعمال ومصادرة المعدات للزيادة في النسبة البنائية لغرف السطح بعددٍ من القطع بمناطق بدر الدين، والمستثمر، والحي 11، وبيت الوطن، كما تم تنفيذ 10 قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء لمحال تجارية تعمل بنشاط مخالف، أو بدون رخصة تشغيل، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

وطالبت رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، المواطنين بالالتزام بالضوابط المتبعة بالشروط البنائية في المدن الجديدة، وعدم الشروع في مخالفات تضع صاحبها تحت طائلة القانون، مؤكدة مواصلة تنفيذ الحملات للقضاء على الظواهر العشوائية بالمدينة، والحفاظ على المظهر الحضاري لها.