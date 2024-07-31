واشنطن تؤيد تمديد مهمة اليونيفيل فى لبنان من دون أى تعديل

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أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تأييد واشنطن لتمديد مهمة اليونيفيل فى لبنان، من دون أي تعديل، مشيرا إلى الاستعداد للبدء فورا في العمل على التوصل إلى قرار محدد لتحقيق هذه الغاية.

وأوضح المتحدث - في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية - أن "الولايات المتحدة تدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل دبلوماسي على طول الخط الأزرق، يسمح للمواطنين الإسرائيليين واللبنانيين على جانبي الحدود بالعودة بأمان إلى منازلهم".

وأكد المسؤول أن "اليونيفيل تلعب دورا لا يقدر بثمن في هذا العمل".

واقتربت ولاية اليونيفيل على الانتهاء، إذ يتعين على مجلس الأمن الدولى اتخاذ قرار بشأنها عبر التصويت في نهاية أغسطس المقبل.