نهى عادل العاشر مكرر بالثانوية الأزهرية: سأسير على درب والدى الطبيب الراحل

الشرقية - إيمان مهنى

فرحة عارمة عمت اسرة الطالبة نهي عادل محمود شوكت بمعهد فتيات الزقازيق، والحاصلة علي مركز العاشر مكرر بالثانوية الأزهرية شعبة العلمي.

وقالت نهي عادل لـ"اليوم السابع"، "الحمدلله، فضل ربنا علي كبير، وفقني و اكرمني بان اكون ضمن الاوائل كما كنت اتمني"، مؤكدة أنها تهدي هذا النجاح لوالدتها التي كان لها دور كبير في دعمها وتهيئة كل السبل لراحتها، وأيضا لروح ولدي المتوفي، لافتة إلى أنها ستلتحق بكلية الطب قدوة بوالدها الطبيب الراحل وشقيقتها طالبة كلية الطب جامعة الأزهر.



نهى عادل محمود

وأشارت إلى أن سر تفوقها هو حفظ القرآن الكريم وجعله الورد اليومي وأداء الفروض بمواعيدها ومراجعة الدروس أولا بأول.

وأضافت والدتها، أن اليوم فرحتي لا تسعها الدنيا، لنجاحها في تأدية الرسالة بعد وفاة الزوج، الذي كان طبيبا للأشعة بجامعة الأزهر، لافتة إلى أنها تركت العمل وتفرغت بعد وفاته لرعاية البنتين، الأولي سبق وكانت من أوائل الشهادة الإعدادية، وحاليا هي تدرس بالفرقة الثالثة كلية الطب جامعة الأزهر، والصغري وهي نهي والتي ستسير علي درب والدها الراحل، وستلتحق بالطب.