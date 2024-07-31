نائب محافظ سوهاج يبحث مشاكل المواطنين بساقلته ويوجه بحلول فورية.. فيديو وصور

سوهاج محمود مقبول

ترأس الدكتور محمد عبدالهادى، محافظ سوهاج جلسة الحوار المجتمعى التي أقيمت اليوم بمركز ومدينة ساقلته شرقى المحافظة وذلك بمشاركة ممثلي كافة القطاعات تعليمية وصحية وشاب ورياضة، ومياة الشرب والصرف الصحى و طب بيطري و زراعية وجمعيات تنموية ويادة تنفيذية وقيادات شعبية وطبيعية ومرأة ورجال الدين المسيحي والإسلامي والعمد والمشايخ جميع رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبدالهادى نائب المحافظ أنه من خلال الحوار المجتمعى مع الأهالى والمواطنين بالوحدات المحلية المختلفة تم الوقوف على أهم المشكلات التي تواجه المواطن ووضع حلول سريعة في وجود التنفيذيين وأن الهدف الرئيسى من الجلسات التشاورية جاء لمراعاة العدالة فى توزيع المشروعات بين القرى للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

هذا وقد جاءت الجلسة بحضور النائب زكريا حسان، والنائب مصطفى الشريف، والنائب شعبان لطفى، أعضاء مجلس النواب عن دائرة مركز ساقلته وأخميم وتم مناقشة مشروعات حياة كريمة ومدى الاستفادة منها وقدم الأهالى الشكر للقيادة السياسية على المبادرة مؤكدين أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يضع دائما الصعيد في مقدمة إهتماماته حيث برز الأمر من خلال مشروعات في كافة مناحى البنية التحتية صرف مياه شرب تعليم صحة طرق كهرباء ومجمعات خدمية وزراعية وتكنولوجية والتى ساهمت بشكل كبير في تطوير القرى بعد عقود من التهميش.

ومن أهم الموضوعات التي تمت مناقشاتها خلال الجلسة بحضور نائب المحافظ كانت مشكلة كثافة الفصول الدراسية، بالإضافة إلى مشكلة السماد وإستكمال باقى شبكة الطرق الداخلية بالقرى والتي تم الرد عليها بمعرفة المسؤولين التنفيذيين.

هذا وقد أكد الدكتور محمد عبدالهادى نائب محافظ سوهاج أن الهدف من جلسات التشاور هو تحقيق المشاركة المجتمعية التي تهم قطاعا كبيرا من المواطنين وتحقيق مبدأ المشاركة الذي يهدف تنفيذا توجيهات القيادة السياسية وفتح باب الحوار مع الجمهور لمناقشة المشروعات وبعض المقترحات المقدمة من المواطنين، وأهم احتياجاتهم من خدمات ومرافق ومشروعات يمكن إدراجها في الخطة ضمن الخطط المستقبلية، وتهدف الحوارات إلى المتابعة المستمرة لنسب المشروعات وتذليل العقبات أمامها مع الالتزام بالخطة الزمنية لإنهاء تلك المشروعات ودخولها الخدمة.



جانب من بحث نائب محافظ سوهاج مشاكل المواطنين بساقلته (1)



جانب من بحث نائب محافظ سوهاج مشاكل المواطنين بساقلته (2)



نائب محافظ سوهاج يبحث مشاكل المواطنين بساقلته